Песков прокомментировал заявления Трампа по ситуации в Идлибе

Призыв президента США Дональда Трампа не допустить военной операции в сирийской провинции Идлиб есть ничто иное как проявление «невсеобъемлющего подхода» к оценке происходящего, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что в этом районе арабской республики сформировалось «гнездо терроризма», где засела многочисленная группа боевиков, а это не может не вызывать озабоченность России, Турции и Ирана, которые выступают гарантами перемирия в Сирии.

«Это (скопление террористов в Идлибе. — Ред.) подрывает попытки к выводу ситуации (в Сирии. — Ред.) к политико-дипломатическому урегулированию. И это представляет серьезную угрозу для наших пунктов временного базирования. Именно оттуда посылают БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Ред.), которые представляют угрозу», — заявил официальный представитель Кремля.

По его мнению, ситуация в Идлибе станет одной из центральных тем трехстороннего саммита по Сирии, который запланирован на 7 сентября в Тегеране. Лидеры России, Ирана и Турции встретятся, чтобы обсудить пути урегулирования кризиса в арабской республике.

3 сентября президент США Дональд Трамп призвал власти Сирии, а также Россию и Иран отказаться от проведения силовой операции в провинции Идлиб. Американский лидер заявил, что атака на этот район может иметь серьезные последствия.