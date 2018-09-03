Путин 7 сентября посетит Иран для участия в переговорах по Сирии

Президент России Владимир Путин 7 сентября отправится с рабочим визитом в Иран для участия в саммите глав государств — гарантов перемирия в Сирии.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе переговоров российского лидера с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будут рассмотрены дальнейшие совместные усилия по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирии.

Ранее 3 сентября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил «Известиям», что на предстоящей 7 сентября в Тегеране встрече глав России, Турции и Ирана будет обсуждаться подготовка провокации с использованием химического оружия в Сирии.

Ушаков добавил, что, помимо трехсторонних переговоров, Путин проведет отдельные встречи с Эрдоганом и Роухани.

Предыдущий саммит прошел в Анкаре 4 апреля. По его итогам лидеры России, Турции и Ирана приняли совместное заявление, в котором выразили намерение продолжить эту работу на высшем уровне.