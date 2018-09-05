Помпео рассказал о готовности США разрешить ситуацию в Идлибе

США разделяют обеспокоенность России, вызванную присутствием террористов в сирийской провинции Идлиб, и готовы работать над решением этой проблемы. Об этом заявил во вторник, 4 сентября, госсекретарь Майкл Помпео.

«Мы абсолютно согласны с ними (Россией. — Ред.), что в этих местах есть террористы, и необходимо позаботиться о том, чтобы они не экспортировали террор по всему миру», — цитирует его ТАСС.

29 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия контактирует с США по ситуации в районе сирийского Идлиба и предоставляет американским властям информацию о готовящейся провокации с использованием химического оружия.