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Помпео рассказал о готовности США разрешить ситуацию в Идлибе

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Фото: TASS/ZUMA/Liu Jie
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США разделяют обеспокоенность России, вызванную присутствием террористов в сирийской провинции Идлиб, и готовы работать над решением этой проблемы. Об этом заявил во вторник, 4 сентября, госсекретарь Майкл Помпео.

«Мы абсолютно согласны с ними (Россией. — Ред.), что в этих местах есть террористы, и необходимо позаботиться о том, чтобы они не экспортировали террор по всему миру», — цитирует его ТАСС.

29 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия контактирует с США по ситуации в районе сирийского Идлиба и предоставляет американским властям информацию о готовящейся провокации с использованием химического оружия.

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