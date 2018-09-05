Белый дом пригрозил Асаду военным ответом «в случае новой химатаки»

Белый дом вновь пригрозил президенту Сирии Башару Асаду военной силой в случае применения химоружия. Об этом заявила во вторник, 4 сентября, пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в своем Twitter.

«Мы хотим ясно заявить, что наша твердая позиция остается прежней: если президент Башар Асад снова решит использовать химическое оружие, США и их союзники ответят быстро и подобающим образом», — цитирует ее «РИА Новости».

Сандерс добавила, что администрация президента отслеживает ситуацию в сирийской провинции Идлиб, где миллионы гражданских лиц оказались якобы под угрозой нападения.

25 августа Минобороны РФ заявило о подготовке США и их союзниками нового удара по Сирии. Сообщалось, что в качестве предлога будет использована инсценировка применения сирийскими властями химоружия против мирных жителей в провинции Идлиб.

В июне президент Сирии Башар Асад заявил, что не исключает новых инсценировок Западом химических атак на территории страны.

Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял власти САР в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию республики.

Источниками доказательств становились преимущественно материалы спонсируемой США неправительственной организации «Белые каски». Россия уже доказала, что химатака в сирийском городе Думе носила постановочный характер.