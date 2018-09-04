СМИ рассказали о приказе Трампа Пентагону «уничтожить Асада»

Президент США Дональд Трамп отдал в 2017 году министерству обороны страны эмоциональный приказ об уничтожении президента Сирии Башара Асада. Однако глава Пентагона Джеймс Мэттис не стал выполнять это распоряжение.

Об этом и других инцидентах в администрации Трампа стало известно из газеты The Washington Post, опубликовавшей 4 сентября выдержки из книги «Страх. Трамп в Белом доме» члена редколлегии издания Боба Вудворда.

Журналист утверждает, что этот разговор состоялся после того, как в сирийской провинции Идлиб произошла химическая атака. США обвинили в атаке руководство САР (Сирийской Арабской Республики) и нанесли ракетный удар по провинции Хомс.

После военных действий в Идлибе, пишет Вудворд, Трамп позвонил Мэттису и, нецензурно выражаясь, потребовал «уничтожить» Асада.

«Давайте... убьем его! Давайте действовать! Давайте... убьем всех их!» — цитирует ТАСС главу Белого дома. По версии корреспондента, после разговора Мэттис сказал своему помощнику: «Ничего подобного мы делать не будем. Мы будем действовать намного более взвешенным образом».

Книга поступит в продажу в США 11 сентября.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Соединенные Штаты проводят в республике военные операции без согласия легитимного правительства страны. Власти САР неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.