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Трамп лично проведет заседание Совбеза ООН

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп лично возглавит одно из заседаний Совета Безопасности (СБ) ООН в конце сентября. Об этом заявила постпред США при организации Никки Хейли.

По ее словам, американский лидер также намерен провести в рамках Генассамблеи ООН встречу глав государств и глав правительств по глобальным проблемам, передает «РИА Новости».

Как уточняет ТАСС со ссылкой на дипломатические источники, президент США решил провести встречу Совбеза ООН по Ирану.

73-я сессия Генассамблеи ООН откроется 18 сентября.

В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у него и госсекретаря США Майка Помпео есть готовность провести встречу во время Генассамблеи ООН.

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