Духовный лидер Ирана исключил переговоры с США на любом уровне

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи исключил возможность переговоров с США на любом уровне.

«На данный момент, учитывая агрессивный и невежественный тон Вашингтона, переговоры с США невозможны ни на каком уровне», — сказано в сообщении, опубликованном 29 августа на его сайте.

Хаменеи отметил, что США добиваются того, чтобы Тегеран первым начал переговоры, но этого не будет.

Ранее в августе он призвал оперативно принять ответные меры для противодействия развязанной против Тегерана экономической войне.

В мае США объявили о намерении возобновить санкции против Ирана, обвинив Тегеран в разработке ядерного оружия и обогащении урана в обход Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о поэтапном восстановлении санкций, на следующий день вступил в силу первый блок ограничений, касающихся автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами, операций с иранской национальной валютой.

Второй блок вступит в силу в ноябре.