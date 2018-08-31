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Лавров планирует провести «насыщенную встречу» с Помпео на Генассамблее ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у него и госсекретаря США Майка Помпео есть готовность провести встречу во время 73-й Генассамблеи ООН.

«Я исхожу из того, что у нас обоих есть готовность провести специальную такую, достаточно насыщенную встречу», — цитирует главу МИД РФ «Интерфакс».

30 августа официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что встреча Лаврова и Помпео на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прорабатывается.

73-я сессия Генеральной Ассамблее ООН откроется в Нью-Йорке 18 сентября.

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