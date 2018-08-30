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МИД рассказал о подготовке встречи Лаврова и Помпео на Генассамблее ООН

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Следующая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео прорабатывается.

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Ближайшие переговоры политиков могут состояться на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

«Сейчас составляется график двусторонних встреч. Возможность проведения российско-американской встречи на уровне глав МИД оговаривалась», — заявила 30 августа официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Дипломат добавила, что о дате и формате встречи говорить преждевременно, на стадии проработки также находятся содержание встречи Лаврова и Помпео, уточняет ТАСС.

9 августа президент России Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации от страны на 73-й сессии Генеральной Ассамблее ООН, которая откроется в Нью-Йорке 18 сентября. Сам глава государства не планирует поездку на дипломатическую встречу международного уровня.

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