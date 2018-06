Антисоветчики

Вашингтон объявил о выходе из Совета ООН по правам человека. Как говорят американские чиновники, данный орган в его нынешнем виде неэффективен и является лишь пародией на реально работающий правозащитный механизм. Решение США похвалил Израиль, недавние действия которого в отношении палестинцев в секторе Газа стали поводом для начала специального расследования со стороны СПЧ. В причинах, по которым Соединенные Штаты отказываются от еще одного формата международного взаимодействия, разбирался портал iz.ru.

О выходе Америки из СПЧ постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео объявили 19 июня в Госдепартаменте. По словам дипломатов, США упорно добивались реформ Совета, однако этого так и не произошло. По словам Помпео, совсем недавно перешедшего на работу в Госдеп с поста директора ЦРУ, в своем нынешнем виде СПЧ «не выполнил возложенных на него задач» и стал «примером бесстыдного лицемерия».

Руководитель американского внешнеполитического ведомства также указал на то, что членами СПЧ остаются такие мировые аутсайдеры в деле защиты прав человека, как Иран и Венесуэла. Хейли в свою очередь обвинила Совет в «хронической предвзятости по отношению к Израилю» — по данным Госдепартамента, СПЧ принял около 70 резолюций с осуждением действий еврейского государства в отношении палестинцев, то есть больше, чем в отношении КНДР, Ирана и Сирии вместе взятых.

The Wall Street Journal обращает внимание на то, что о решении США по выходу из Совета по правам человека было объявлено через день после того, как Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн потребовал от Вашингтона прекратить практику насильственного разлучения детей с родителями-мигрантами, задержанных на южных границах Соединенных Штатов, назвав такие действия неприемлемыми. «Во вторник Помпео в тех же выражениях критиковал ооновское агентство», — пишет газета, цитируя госсекретаря, заявившего: «Продолжающаяся и имеющая множество подтверждений предвзятость Совета по отношению к Израилю неприемлема».

В Израиле с радостью восприняли известие о решении заоокеанского «старшего брата». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем Twitter приветствовал ход Госдепартамента. «Вместо того, чтобы иметь дело с режимами, которые регулярно нарушают права человека, СПЧ ООН с одержимостью сосредоточился на Израиле, единственной настоящей демократии на Ближнем Востоке», — написал глава правительства.

