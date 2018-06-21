Антисоветчики

Вашингтон объявил о выходе из Совета ООН по правам человека. Как говорят американские чиновники, данный орган в его нынешнем виде неэффективен и является лишь пародией на реально работающий правозащитный механизм. Решение США похвалил Израиль, недавние действия которого в отношении палестинцев в секторе Газа стали поводом для начала специального расследования со стороны СПЧ. В причинах, по которым Соединенные Штаты отказываются от еще одного формата международного взаимодействия, разбирался портал iz.ru.

Гусь свинье не товарищ

О выходе Америки из СПЧ постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео объявили 19 июня в Госдепартаменте. По словам дипломатов, США упорно добивались реформ Совета, однако этого так и не произошло. По словам Помпео, совсем недавно перешедшего на работу в Госдеп с поста директора ЦРУ, в своем нынешнем виде СПЧ «не выполнил возложенных на него задач» и стал «примером бесстыдного лицемерия».

UN-RIGHTS1 Никки Хейли обвинила СПЧ в хронической предвзятости по отношению к Израилю Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Руководитель американского внешнеполитического ведомства также указал на то, что членами СПЧ остаются такие мировые аутсайдеры в деле защиты прав человека, как Иран и Венесуэла. Хейли в свою очередь обвинила Совет в «хронической предвзятости по отношению к Израилю» — по данным Госдепартамента, СПЧ принял около 70 резолюций с осуждением действий еврейского государства в отношении палестинцев, то есть больше, чем в отношении КНДР, Ирана и Сирии вместе взятых.

The Wall Street Journal обращает внимание на то, что о решении США по выходу из Совета по правам человека было объявлено через день после того, как Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн потребовал от Вашингтона прекратить практику насильственного разлучения детей с родителями-мигрантами, задержанных на южных границах Соединенных Штатов, назвав такие действия неприемлемыми. «Во вторник Помпео в тех же выражениях критиковал ооновское агентство», — пишет газета, цитируя госсекретаря, заявившего: «Продолжающаяся и имеющая множество подтверждений предвзятость Совета по отношению к Израилю неприемлема».

Ответили за Израиль

В Израиле с радостью восприняли известие о решении заоокеанского «старшего брата». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем Twitter приветствовал ход Госдепартамента. «Вместо того, чтобы иметь дело с режимами, которые регулярно нарушают права человека, СПЧ ООН с одержимостью сосредоточился на Израиле, единственной настоящей демократии на Ближнем Востоке», — написал глава правительства.

Instead of dealing with regimes that systematically violate human rights, the UNHRC obsessively focuses on Israel, the one genuine democracy in the Middle East. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 19 июня 2018 г.

Оснований для критики в адрес властей Израиля у СПЧ Объединенных Наций, равно как и у других международных правозащитных структур, в этом году хватало. Жесткие акции по подавлению палестинских протестов в секторе Газа, которые активизировались весной этого года, практически ежедневно приводили к жертвам среди палестинского населения. Только 14 мая, в день официального переноса посольства США из Тель-Авива в спорный Иерусалим, были убиты свыше 50 палестинцев.

Политическое руководство Израиля в ответ на критику заявляло, что действия палестинцев направлялись радикальным движением ХАМАС. Нетаньяху указывал на то, что «каждая страна должна защищать свои границы».

Не только ООН

Выход из СПЧ стал очередным шагом администрации Дональда Трампа по сокращению участия США в глобальной организации. В октябре 2017-го Вашингтон отказался от членства в ЮНЕСКО – учреждении ООН, которое занимается вопросами образования, науки и культуры. В качестве повода Вашингтон называл опять же антиизраильскую политику агентства и его согласие на присоединение к ЮНЕСКО Палестины. В январе текущего года США также объявили о том, что вдвое сокращают взносы в еще одно подразделение международной организации — Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

UN-RIGHTS2 Пустые места делегации Соединенных Штатов на заседании Совета по правам человека при ООН в Женеве Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Отказываясь от участия в работе структур ООН, президент Трамп действует очень логично, тем более, что в Объединенных Нациях не раз принимались не устраивающие США резолюции, считает журналист-международник Михаил Таратута. «ООН — очень затратная организация, а Трамп, будучи в общем-то бизнесменом, очень печется о разумном расходовании денег, - — отметил эксперт в беседе с порталом iz.ru. — И он не видит смысла, он не понимает, для чего это нужно. Он не политик в классическом смысле этого слова - он прагматик». «Конечно, в политическом плане не все измеряется суммой расходов, — согласен Таратута. — Но Трамп очень мало знает о мировой политике, о дипломатии, у него нет жизненного опыта в этом плане».

Отказом от работы в различных ооновских форматах нынешняя американская администрация, которая, судя по предвыборному лозунгу Трампа, основной целью считает возвращение величия Америки, не ограничивается. Летом прошлого года Трамп объявил о начале процедуры выхода из Парижского соглашения по климату. Как говорил президент США, обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу, которые накладывает данное соглашение, мешают нормально развиваться американским предприятиям, работающим, в частности, в сфере добычи полезных ископаемых. Весной этого года США отказались придерживаться условий так называемой ядерной сделки с Тегераном, в рамках которой Иран обязался приостановить развитие своей ядерной программы.

Выход за чужой счет

С осуждением демарша США уже выступила профильная организация Human Rights Watch, по оценке которой выход Соединенных Штатов из СПЧ «ограничит возможности страны от участия в ключевых глобальных инициативах в сфере защиты прав человека». «Выход администрации Трампа из СПЧ – это печальное отражение одномерной политики в области прав человека, в рамках которой США помимо всего прочего защищают от критики нарушения со стороны Израиля, — отметил исполнительный директор HRW Кеннет Рот. — Выходя из организации, Соединенные Штаты отворачиваются не только от ООН, но и от жертв преступлений в правозащитной сфере, в том числе в Сирии, Йемене, Северной Корее и Мьянме. Теперь правительствам других стран придется удвоить свои усилия с тем, чтобы Совет мог заниматься наиболее серьезными глобальными проблемами в этой области».

UN-RIGHTS3 Заседание Совета по правам человека на следующий день после того, как США объявили о своем выходе из состава организации Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Выразили разочарование решением Белого дома и в самой ООН, генеральный секретарь которой Антониу Гутерриш «предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты остались в составе Совета по правам человека». В свою очередь председатель Генассамблеи ООН Мирослав Лайчак напомнил, что СПЧ — это «единственный межправительственный орган, занимающийся вопросами прав человека по всему миру при активном участии гражданского общества». «По большому счету Совет по правам человека — это система раннего предупреждения, которая посылает сигнал тревоги, оповещая о надвигающихся кризисах или об их эскалации», — подчеркнул Лайчак.

«Их сила — не в правде»

В Москве также негативно оценили действия США. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, «никто не злорадствует по поводу неучастия США в СПЧ ООН». Дипломат также назвала это решение ошибочным — как и «подход США, когда они используют свой мощный ресурс исключительно для продавливания своих интересов, хотя он может использоваться по благо».

UN-RIGHTS4 Официальный представитель МИД России Мария Захарова негативно оценила действия США Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам в Константин Косачев посчитал, что решение США «демонстрирует не силу, а слабость Вашингтона», поскольку «сильные, будучи уверены в своей позиции, продолжают доказывать ее правоту в любых условиях, даже в меньшинстве». Как написал сенатор в своем Facebook, в случае же с Соединенными Штатами «сила часто не в правде, а в банально сколачиваемых всеми правдами и неправдами «коалициях», которые вскакивают в аплодисментах при виде американского флага», а «если не получается — хлопанье дверью оказывается единственным выходом».

В нехорошей компании

СПЧ ООН был создан в 2006 году после упразднения его предшественника — Комиссии ООН по правам человека, деятельность которой была признана неэффективной. В Совет входят 47 государств-членов Объединенных Наций, которые избираются Генассамблеей на основании региональных квот на трехлетний срок.

Соединенные Штаты вошли в СПЧ с подачи предшественника Трампа в Белом доме демократа Барака Обамы. Срок полномочий США в Совете должен был истечь в 2019 году.

Примечательно, что Соединенные Штаты стали первой в истории страной, которая добровольно сложила с себя полномочия в рамках СПЧ ООН. Таким образом, Америка пополнила краткий список государств, которые уже отказывались от работы в Совете — это Иран, КНДР и Эритрея.

UN-RIGHTS5 Соединенные Штаты стали первой в истории страной, которая добровольно сложила с себя полномочия в рамках СПЧ ООН Фото: REUTERS/Toya Sarno Jordan

По оценке старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в решении Белого дома «явно просматривается желание Соединенных Штатов диктовать свою волю». «Так называемая правозащитная тематика долгое время считалась «вотчиной» США, и они, если так можно выразиться, задавали тональность и содержание этой тематики», - заявил специалист в интервью радио Sputnik. Однако со временем выяснилось, что и внутренняя, и внешняя политика Америки сильно разнятся с декларациями Вашингтона. Сейчас, по оценке Оленченко, Вашингтон «выражает недовольство, считает, что он не может быть объектом критики, не может рассматриваться как объект рекомендаций».

Для критики Совета ООН по правам человека есть основания, однако американская администрация «как всегда нашла наименее убедительную причину для принятия плохого решения», пишет старший редактор журнала The American Conservative Дэниел Ларисон. «Промахи СПЧ состоят не в том, что он критикует Израиль за допущенные нарушения, но в том, что часто не призывает к ответственности другие страны за такие же действия с их стороны», - отмечает он. «Вызывает досаду тот факт, что США сейчас присоединятся к горстке наименее гуманных правительств в мире, которые отказались от участия [в СПЧ], — подчеркивает Ларисон. — Выход из Совета лишь сыграет на руку худшим правительствам на планете».