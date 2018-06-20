Постпредство РФ отреагировало на выход США из Совета по правам человека

Американские власти планировали использовать Совет ООН по правам человека (СПЧ) для продвижения собственных интересов. Такое мнение выразили в постоянном представительстве России при ООН, комментируя выход Соединенных Штатов из организации.

«К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают. Хотя ответ международного сообщества на их затеи по реформе Совета наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе», — говорится в заявлении представительства.

Как отметили в дипмиссии, целью американских властей было превращение Совета «в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран».

19 июня Соединенные Штаты объявили о выходе из СПЧ. По словам американского постпреда при ООН Никки Хейли, США вернутся в организацию только после проведения реформ.

Ранее Вашингтон неоднократно критиковал СПЧ за предвзятое отношение к Израилю и палестино-израильскому конфликту. Совет осуждал администрацию нынешнего американского лидера Дональда Трампа за жесткую иммиграционную политику.