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Генсек ООН прокомментировал выход США из Совета по правам человека

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал выход США из Совета по правам человека (СПЧ).

По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гутерреш хотел бы, чтобы Соединенные Штаты остались в СПЧ, сообщает ТАСС.

19 июня США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом сообщила постпред США при всемирной организации Никки Хейли.

Ранее Вашингтон неоднократно критиковал Совет по правам человека за предвзятое отношение к Израилю. СПЧ, в свою очередь, осуждал администрацию Трампа за жесткую иммиграционную политику.

В конце мая Хейли обвинила Совбез ООН в двойных стандартах за отказ поддержать проект заявления с осуждением ракетного обстрела Израиля палестинскими боевиками.

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