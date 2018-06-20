Генсек ООН прокомментировал выход США из Совета по правам человека
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал выход США из Совета по правам человека (СПЧ).
По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гутерреш хотел бы, чтобы Соединенные Штаты остались в СПЧ, сообщает ТАСС.
19 июня США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом сообщила постпред США при всемирной организации Никки Хейли.
Ранее Вашингтон неоднократно критиковал Совет по правам человека за предвзятое отношение к Израилю. СПЧ, в свою очередь, осуждал администрацию Трампа за жесткую иммиграционную политику.
В конце мая Хейли обвинила Совбез ООН в двойных стандартах за отказ поддержать проект заявления с осуждением ракетного обстрела Израиля палестинскими боевиками.