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Генсек ООН призвал не разделять детей и родителей при борьбе с нелегальными мигрантами

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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Roni Rekomaa
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не разделять детей и родителей в ходе борьбы с нелегальной миграцией, комментируя миграционную политику президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

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«Генеральный секретарь принципиально считает, что к беженцам и мигрантам всегда необходимо обращаться с уважением и достоинством, в соответствии с существующим международным правом», — отмечается в заявлении.

17 июня министерство внутренней безопасности США сообщило о том, что менее чем за полтора месяца почти 2 тыс. детей иностранцев были разлучены с родителями, незаконно пересекшими южную границу страны.

Трамп позднее заявил, что не допустит, чтобы США стали лагерем для беженцев и незаконных мигрантов.

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