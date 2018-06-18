Генсек ООН призвал не разделять детей и родителей при борьбе с нелегальными мигрантами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не разделять детей и родителей в ходе борьбы с нелегальной миграцией, комментируя миграционную политику президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь принципиально считает, что к беженцам и мигрантам всегда необходимо обращаться с уважением и достоинством, в соответствии с существующим международным правом», — отмечается в заявлении.

17 июня министерство внутренней безопасности США сообщило о том, что менее чем за полтора месяца почти 2 тыс. детей иностранцев были разлучены с родителями, незаконно пересекшими южную границу страны.

Трамп позднее заявил, что не допустит, чтобы США стали лагерем для беженцев и незаконных мигрантов.