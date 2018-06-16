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Около 2 тыс. детей нелегальных мигрантов в США разлучили с семьями за 1,5 месяца

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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С 19 апреля по 31 мая 1995 детей были разлучены с 1940 взрослыми нелегальными мигрантами в США. Об этом сообщило Associated Press в пятницу, 15 июня.

Это происходит из-за того, что родителей-нелегалов власти США задерживают, а детей задерживать за это правонарушение нельзя.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, по чьей инициативе ожесточилась политика страны в данной сфере, предупредил потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения в Соединенные Штаты они рискуют целостностью своих семей.

В США растет критика такой практики со стороны сторонников иммиграции, подчеркивает Associated Press.

18 мая правительство Мексики направило США ноту протеста из-за высказываний Дональда Трампа, который назвал мигрантов животными.

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