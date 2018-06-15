Премьер Италии предложил создать центры по приему мигрантов в их странах

Италия выступает за создание центров по приему мигрантов в странах их происхождения, об этом в пятницу заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Основной темой состоявшейся встречи политиков стали проблемы, связанные с приемом мигрантов странами Евросоюза и массовой гибелью беженцев в Средиземном море. В своем выступлении Конте поддержал Макрона, заявившего, что Дублинское соглашение, в котором регламентировался прием беженцев, необходимо изменить.

«Факты показывают, что мы должны поменять стратегию и создать стратегию, сочетающуюся с европейскими ценностями, усиливая защиту человеческой жизни, охрану основных прав в рамках справедливости и соблюдения безопасности», — заявил итальянский премьер.

«Необходимо на европейском уровне усилить сотрудничество со странами происхождения и транзита мигрантов. Мы должны создать центры приема и защиты уже в странах происхождения и транзита, чтобы ускорить процессы идентификации и рассмотрения заявок на статус беженца», — приводит слова Конте «РИА Новости».

Ранее в пятницу президент Франции заявил, что Европа сообща должна решить проблему мигрантов.

11 июня глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини приказал закрыть итальянские порты для судна Aquarius с 629 мигрантами на борту, в числе которых дети и беременные женщины.