Макрон раскритиковал европейскую систему приема мигрантов

Европейская система приема и оказания помощи мигрантам является несовершенной, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу в Елисейском дворце по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

«Европе не хватает эффективности и солидарности», — приводит ТАСС слова французского лидера.

Он также добавил, что данную проблему нельзя решить на национальном уровне.

«Эффективный ответ на проблему должен быть европейским», — сказал Макрон.

Политик отметил, что в настоящее время мигранты, не имеющие шансов остаться в Европе, рискуют жизнями и гибнут в Средиземном море.

Одновременно со сменой системы приема беженцев странам Евросоюза нужно добиваться защиты европейских границ, резюмировал президент Франции.

В марте экс-глава партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен заявил, что причиной миграционного кризиса во Франции и всей Европе стал демографический взрыв.

Осенью 2016 года власти Франции провели операцию по расселению мигрантов в официальные центры приема и временного проживания, но проблема не была полностью решена.

На сегодняшний день в лагере всё еще проживают от 400 до 600 человек.

За 2017 год убежища во Франции запросили 100 тыс. мигрантов (на 17% больше, чем в 2016-м).