Уже не гуманист

Четверг, 18 января, Эммануэль Макрон проведет по другую сторону Ла-Манша. Задача президента Пятой республики — убедить британского премьера Терезу Мэй больше внимания уделять проблеме нелегальных мигрантов, мечтающих попасть в Соединенное Королевство, но застрявших во французском Кале. Впрочем, если взаимопонимания (и денег) от Лондона добиться не получится, у Макрона есть и альтернативный план борьбы с нелегалами: в феврале французское правительство представит новое миграционное законодательство, из-за которого правозащитники и левые уже навесили на президента ярлык «враг гуманизма». «Известия» изучили, насколько серьезно с момента инаугурации трансформировались взгляды хозяина Елисейского дворца на проблему миграции.

Преждевременная эйфория

«С сегодняшнего дня и до конца года я не желаю видеть никого на улицах или в лесу», — торжественно провозгласил французский президент Эммануэль Макрон в июле прошлого года, выступая на церемонии предоставления гражданств новоиспеченным французам в префектуре Орлеана. Покритиковав «возмутительное обращение» с теми, кто прибыл во Францию просить убежища, он пообещал разместить каждого из мигрантов «в достойных условиях».

макрон5 Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Еще в бытность кандидатом в президенты Эммануэль Макрон воспринимался в стране и мире как своего рода антипод Марин Ле Пен, лидеру ультраправого «Национального фронта», и ее мантре в стиле «Франция для французов». Поэтому тогда в Орлеане президенту Пятой республики чуть ли не рукоплескали, радуясь, что, въехав в Елисейский дворец, Макрон не отошел от принципов, которые он щедро декларировал до выборов.

За общей эйфорией, однако, общественность как-то пропустила мимо ушей вторую часть выступления президента. А зря. Поскольку в той же самой речи Макрон заметил, что «ни одна страна в мире не может принять всех экономических мигрантов». Таким образом французский лидер, по сути, отделил зерна от плевел, дав недвусмысленно понять: если для тех, кто бежит от войны, в Пятой республике место найдется, то для тех, кто просто едет во Францию за лучшей жизнью, — вовсе не факт.

Тандем эффективности и гуманности

На этом принципе, который сам Макрон как-то назвал эдаким симбиозом эффективности с гуманностью, зиждется и концепция нового законодательства в области миграционной политики, которую Франция готовится обнародовать в феврале. Одна из главных целей — заметно ускорить процедуру предоставления убежища легитимным мигрантам, но при этом максимально упростить и процедуру высылки из Франции нелегалов.

Согласно данным, обнародованным на этой неделе французским МВД, за прошлый год убежища во Франции запросили 100 тыс. мигрантов (на 17% больше, чем в 2016-м). Большинство из них прибыли из Албании. Другие страны, щедро поставлявшие во Францию своих граждан, — Афганистан, Сирия, Гаити и Судан. 85 тыс. нелегалов удалось в прошлом году остановить на границе, не пустив во Францию.

макрон3 Добровольцы из итальянской католической организации помощи Caritas дают горячий чай и хлеб группе мигрантов, которые пытаются попасть во Францию Фото: REUTERS/Siegfried Modola

Ввиду увеличения числа приезжих выросло и число тех, кого властям пришлось депортировать (таких за прошлый год набралось порядка 15 тыс.). По вполне понятным соображениям: при проверке многие беженцы из Сирии, например, на деле оказывались гражданами Ирака, Турции и даже Бангладеш. Но схожими темпами росло и число тех, чьи заявки на предоставление убежища рассматривались властями Пятой республики позитивно (32 тыс. человек).

Как считает эксперт по современной Франции из британского Университета Ноттингема Пол Смит, нынешняя позиция Макрона не так уж сильно отличается от той, что значилась в его предвыборном манифесте. Там было немало идей, касавшихся облегчения интеграции мигрантов во французское общество и призывов гуманно относится к тем переселенцам, чей статус еще не определен. При этом в манифесте подчеркивалось, что все заявки должны рассматриваться строго в соответствии с законом.

— Просто во Франции очень много шума делается вокруг излюбленного Макроном подхода «но в то же время», то есть когда он говорит: «Мы можем сделать это и это, но в то же время …» — обратил внимание на избирательное восприятие французов эксперт.

Друг, враг или так?

Действительно, при чтении местной прессы складывается ощущение, что инициатив по интеграции и ускоренному приему легальных беженцев будто и нет. Зато критики с радостью цепляются за тему депортации и негуманного, с их точки зрения, обращения с беженцами.

«Эммануэль Макрон — антимигрантский президент». С таким заголовком вышла недавно газета Le Temps. А так — «Месье Макрон, ваша политика противоречит гуманизму, который вы исповедуете» — начинается открытое обращение к президенту нескольких представителей французского истеблишмента, напечатанное в минувший вторник в газете Le Monde. Среди его авторов — Жан-Пизани Ферри, профессор политэкономии в Институте политических исследований, написавший большую часть экономической программы для Макрона в разгар предвыборной кампании.

— Ценностям Франции угрожает тот факт, что шаг за шагом укореняется идея, что мы можем относиться к людям бесчеловечно, — посетовал на днях в интервью BFM-TV еще один видный экономист из числа бывших советников президента — Жак Аттали.

И, похоже, в полку тех, кто выражает открытое недовольство «миграционным поведением» президента, день ото дня прибывает.

— Уже довольно внушительная часть его собственных однопартийцев (из движения «Республика, вперед!». — «Известия), несколько интеллектуалов левого спектра и даже СМИ, которые поддерживали Макрона во время предвыборной кампании, выступают сейчас резко против его миграционной политики. И главная проблема для президента Макрона сейчас в том, что между тем, что делает он, и тем, что бы делали крайне правые, по сути, нет разницы, — сказал «Известиям» французский политолог и член левой партии «Непокоренная Франция» Тома Геноле.

макрон4 Фото: REUTERS/Hani Amara

К слову, на выборы Макрон — бывший министр экономики в социалистическом правительстве Франсуа Олланда — шел как центристский политик, официально именуя себя «ни левый, ни правый». Но в том, что касается миграционного вопроса, он был ближе к левым. «Принимать беженцев — это честь для Франции», — убеждал страну Макрон, едва заселившись в Елисейский дворец.

Первой ласточкой негуманного отношения к мигрантам во Франции, которое сейчас инкриминируют лично Макрону, стал летний доклад организации Human Rights Watch. В нем правозащитники обвинили французскую полицию в «регулярном использовании перечного спрея против взрослых и детей-мигрантов в то время, когда они мирно спали, и в других ситуациях, когда они не представляли угрозы».

Внутренняя проверка МВД показала, что обвинения не были беспочвенными, однако громких отставок или наказаний виновных не последовало.

В декабре глава МВД Франции Жерар Коломб — в соответствии с генеральной линией на увеличение числа депортаций нелегалов — дал указание местным властям проводить время от времени незапланированные рейды среди мигрантов, размещенных в центрах временного размещения по всей Франции, для проверки их документов. Эта мера тоже была воспринята некоторыми во Франции как негуманная.

На этой неделе к хору недовольных миграционной политикой президента и правительства прибавился авторитетный еженедельник L'Obs, в пору предвыборной кампании поддерживающий Эммануэля Макрона.

На этой неделе журнал вышел с фотографией главы Елисейского дворца на обложке: на ней Эммануэль Макрон суров, а его лицо обрамлено колючей проволокой. «Добро пожаловать в страну прав человека», — гласит с горькой иронией подпись под фотографией.

Пробный шар

Одной из главных тем, которые Макрон будет обсуждать во время визита в Соединенное Королевство, станет пересмотр двустороннего «соглашения Туке», которое Париж и Лондон заключили еще в 2003 году (кстати, тогда от французов его подписывал Николя Саркози, в бытность главой МВД прославившийся жесткими заявлениями и действиями в отношении иммигрантов).

Соглашение позволило Великобритании развернуть свои пограничные пункты во французском Кале, по другую сторону Ла-Манша, и таким образом отсекать стремящихся в Великобританию мигрантов уже на территории Франции.

макрон2 Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Разумеется, Лондон взял на себя финансирование охраны границы и расходы по содержанию беженцев на французской территории. Но местным жителям эта практика вышла боком: притормаживание во Франции мигрантов, стремящихся в Британию, привело к стихийному возникновению в Кале «города в городе», именуемого чаще Джунглями, — лагеря беженцев, число жителей которого еще три года назад достигало 10 тыс. Осенью 2016-го французские власти наконец решились снести Джунгли, расселив мигрантов по всей стране в различных центрах временного размещения. Но проблема от этого не рассосалась сама собой: несколько сотен нелегалов по-прежнему обретаются в Кале, а те, кого оттуда отослали в другие регионы Франции, всё еще мечтают попасть в Соединенное Королевство.

Во вторник в преддверии встречи с Терезой Мэй Макрон лично побывал в Кале. Главный посыл его выступления там свелся к обещанию не допустить появления во Франции вторых Джунглей.

Сейчас главное, чего Париж в лице Макрона, главы МВД и ряда других ведомств, хочет добиться от Мэй — конкретных шагов по приему большего числа этих мигрантов с французской территории. Пока британцы идут на это неохотно, хотя и подвергаются за это критике со стороны правозащитников и борцов за права человека.

Готовится Макрон поговорить с Мэй и о деньгах.

макрон1 Президент Франции Эммануэль Макрон с британским премьером Терезой Мэй Фото: Global Look Press/ZUMA/Artur Widak

— За все эти годы британское правительство заплатило за поддержание безопасности на границе чуть ли не столько же, сколько клуб «Барселона» отдал на прошлой неделе за футболиста, — утверждает британский эксперт Пол Смит, подразумевая трансфер в испанскую команду из «Ливерпуля» полузащитника Филиппе Коутиньо. Это стоило €160 млн.

Последний раз Лондон давал Парижу €15 млн на обеспечение безопасности границ — это было в 2014-м, и сумма была рассчитана на три последующих года. Сейчас Франции нужно еще — «речь идет о нескольких десятках миллионах евро», признался французским СМИ на этой неделе один из вовлеченных в переговоры чиновников.

Как утверждает Le Monde, если Тереза Мэй не будет сговорчивой и не обязуется принять достаточное число мигрантов, застрявших во Франции по пути к британским берегам, Макрон готов наложить вето на торговое соглашение Евросоюза с Лондоном по итогам Brexit.

Сработает эта тактика или нет, покажут ближайшие дни. Но, судя по всему, Эммануэль Макрон настроен решительно. При этом действовать с позиции ультиматума французский лидер намеревается, по слухам, не только с британцами. Некоторые СМИ утверждают, что французское правительство рассматривает идею увязать помощь странам Магриба и Черной Африки с их готовностью на практике принимать назад своих же граждан, признанных во Франции нелегалами. К слову, первым такую инициативу выдвинул Франсуа Фийон, кандидат в президенты от правых «Республиканцев».