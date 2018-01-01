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Макрон назвал 2018 год «решающим» в борьбе с терроризмом

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Фото: REUTERS/Etienne Laurent
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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал 2018 год решающим для развития Евросоюза и борьбы с терроризмом. Об этом он сказал в ходе поздравительной речи, с которой обратился к жителям государства в честь Нового года.

«Дорогие мои европейские сограждане, 2018 год - это совершенно особенный год, и вы мне понадобитесь. Я желаю, чтобы на гражданских голосованиях [в своих странах] вы могли бы высказать свое мнение, за несколько месяцев до выборов в Европарламент сказать, что вы хотите увидеть в Евросоюзе, чтобы позволить вашим правительствам обрисовать большой проект. Нам нужно вернуть целеустремленность Европе, обрести более суверенную, более единую, более демократичную Европу, поскольку это хорошо для наших народов», - цитирует Макрона агентство ТАСС.

Французский лидер отметил, что Евросоюз «способен стать силой, которая может быть на равных с Китаем и США и будет отстаивать свои собственные ценности». Также глава государства одним из главных приоритетов для Франции назвал борьбу с радикальным исламизмом.

«На международном уровне нам предстоит в первую очередь вести борьбу по нескольким направлениям и предпринимать решительные действия. Это - борьба с исламистским терроризмом на Ближнем Востоке, в Сахеле и на нашей национальной территории. Мы победим в этой битве против терроризма», - добавил Макрон.

Президент Франции также заявил о намерении «добиться мира на международном уровне», а именно «гарантировать стабильность государств и обеспечить защиту всех меньшинств», в том числе на Ближнем Востоке и в Африке.

«Со своей стороны я продолжу работать с каждым из наших европейских партнеров и, в особенности, с Германией. Тесная связь с нашими германскими друзьями - это необходимое условие для любого прогресса Европы», - заключил Макрон.

Ранее о необходимости сплоченности Евросоюза заявляла канцлер Германии Ангела Меркель. В новогоднем обращении к жителям Германии она сказала, что «будущее Германии неразрывно связано с будущим Европы», поэтому страна намерена «защищать свои ценности» внутри собственных границ и за их пределами. 

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