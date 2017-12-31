Макрон впервые на посту президента поздравил французов с Новым годом

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к жителям государства с новогодним обращением. В своей речи он затронул ключевые темы международной повестки дня и рассказал, чего ждать в наступающем году.

«2017 год был годом выбора, когда вы оказали мне доверие, а также возложили на меня свои ожидания. С мая я делаю то, что возложил на себя в ходе президентской кампании. Премьер-министр и его правительство взялись за дело, парламент сильно обновлен», - цитирует французского лидера агентство «РИА Новости».

Макрон пообещал согражданам продолжить в 2018 году масштабные изменения, начавшиеся в стране в уходящем году, а также победить «в борьбе с терроризмом». Кроме того, он уделил внимание бездомным, больным, тем, кто встречает Новый год в одиночестве и тем, кто работает в этот день. Наступающий год Макрон назвал «годом сплочения народа».

«Очень часто мы разделяемся. Дискуссии законны, несогласия необходимы, но разобщенность подтачивает нас. Я хочу больше согласия во Франции в 2018 году», - призвал президент.

В контексте Евросоюза 2018 год Макрон назвал решающим, заявив, что «Европа хороша для Франции, а Франция не может достичь успеха без сильной Европы». Также он пообещал «продолжить принимать этих мужчин и женщин, поскольку Франция является их страной», говоря о мигрантах.

«Да здравствует Франция! Да здравствует Республика!», - заключил Макрон.

24 декабря президент Франции потребовал от своих министров «выбирать место отдыха в соответствии с министерскими функциями» и не уезжать за границу на рождественские праздники.