В Париже с восторгом встретили российский балет «Щелкунчик»

Парижские зрители восторженно приветствовали премьеру балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в исполнении артистов Ростовского государственного музыкального театра.

Первый показ балета прошел во Дворце конгрессов у Елисейских полей. Как сообщает ТАСС, зрители несколько минут стоя аплодировали актерам.

Ростовский театр находится на гастролях во Франции с 19 декабря. В труппу входят 38 артистов.

«В ходе нынешних гастролей, которые продлятся до 4 января, мы покажем во Франции 17 спектаклей «Щелкунчик». Многие из тех спектаклей, которые мы дали до Парижа, прошли с аншлагом, причем билеты раскупались моментально — еще за два месяца до гастролей», — цитирует агентство гендиректора театра Ларису Козловскую.

Она отметила, что французская публика всегда радушно и тепло принимает российских артистов.

29 декабря портал iz.ru сообщил, что спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» поставят в Московском зоопарке. Премьера запланирована в канун Нового года. Сейчас в зоопарке проходят генеральные репетиции. Для спектакля с элементами балета в зоопарке появились декорации и сцена.