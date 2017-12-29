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В Париже с восторгом встретили российский балет «Щелкунчик»

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Фото: TASS/ZUMA/Bettina Strenske
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Парижские зрители восторженно приветствовали премьеру балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в исполнении артистов Ростовского государственного музыкального театра.

Первый показ балета прошел во Дворце конгрессов у Елисейских полей. Как сообщает ТАСС, зрители несколько минут стоя аплодировали актерам.

Ростовский театр находится на гастролях во Франции с 19 декабря. В труппу входят 38 артистов.

«В ходе нынешних гастролей, которые продлятся до 4 января, мы покажем во Франции 17 спектаклей «Щелкунчик». Многие из тех спектаклей, которые мы дали до Парижа, прошли с аншлагом, причем билеты раскупались моментально — еще за два месяца до гастролей», — цитирует агентство гендиректора театра Ларису Козловскую.

Она отметила, что французская публика всегда радушно и тепло принимает российских артистов.

29 декабря портал iz.ru сообщил, что спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» поставят в Московском зоопарке. Премьера запланирована в канун Нового года. Сейчас в зоопарке проходят генеральные репетиции. Для спектакля с элементами балета в зоопарке появились декорации и сцена.

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