Макрон потребовал от министров отметить Рождество во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от своих министров «выбирать место отдыха в соответствии с министерскими функциями» и не уезжать за границу на рождественские праздники.

Циркуляр с требованиями главы государства был разослан министрам 30 ноября, сообщил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

По его словам, Макрон также потребовал от министров не уезжать далеко от Парижа и постоянно находиться на связи во время каникул, передает газета Le Parisien.

Как сообщает издание, президент Франции планирует встретить Рождество в коммуне Туке на севере страны. Газета отмечает, что, несмотря на отсутствие официального графика, Макрон, вероятно, продолжит работать во время каникул.