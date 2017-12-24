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Католические и протестанские общины готовятся к встрече Рождества

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Миллионы христиан по всему миру собираются праздновать Рождество по григорианскому календарю. Вечером 24 декабря для миллиона российских последователей Католической церкви и общины протестантских деноминаций наступает сочельник — канун прихода в мир Иисуса Христа.

Как информирует ТАСС, в кафедральном католическом соборе Непорочного зачатия на Малой Грузинской в Москве вечером начнется служба Навечерия Рождества. Сначала она пройдет на русском языке, затем на польском. В 23:00 ночную мессу возглавит глава католиков Москвы и центральной части России архиепископ Паоло Пецци.

Как сообщил директор информационной службы римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов, в собор на праздничные службы придут 5–7 тыс. человек. «У храма уже установлен вертеп, архиепископ освятит его перед началом службы и положит в ясли-колыбельку фигурку младенца», — отметил священнослужитель.

В этом году создатели вертепа окружили его макетами современных московских зданий. По словам Горбунова, это напоминание того, что Рождество происходит рядом с нами, здесь и сейчас.

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