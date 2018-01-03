Железная хватка свободы
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж в ближайшее время коренным образом изменит свою внешнюю политику. Несмотря на распад колониальной империи после Второй мировой, Франция продолжала управлять бывшими колониями, контролируя их элиты и получая доступ к природным богатствам. Чем еще ценна для французов Африка, выяснял iz.ru.
Большие ожидания
Эти слова французский президент Эммануэль Макрон произнес, выступая в университете Уагадугу — столицы Буркина-Фасо. Собравшиеся в зале студенты встретили его речь овацией.
Несколькими часами ранее толпа молодежи забросала камнями кортеж Макрона на одной из городских улиц. Полиция ответила слезоточивым газом. Протестующие жгли футболки с изображением французского президента и размахивали плакатами с надписями «Долой неоколониализм» и «Французские военные — вон из Буркина-Фасо».
Эти протесты показали, что французскому президенту в стране рады далеко не все. И на то есть причины.
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Буркина-Фасо
Драка за Африку
Свою колониальную империю в Африке Франция начала выстраивать в XIX веке. Лихорадочный раздел территорий получил неофициальное название «драка за Африку». Пару раз едва не дошло до вооруженного конфликта — к примеру, в 1898 году, когда из-за вопроса о том, кто будет контролировать верховья Нила, между Британией и Францией чуть не разразилась полномасштабная война.
По итогам раздела Франция получила огромные территории на западе и в центре материка, после Первой мировой добавила некоторые владения побежденной Германии, а уже в годы Второй мировой войны союзники подарили ей часть бывших итальянских колоний. В итоге к 1943 году площадь империи достигла 13,5 млн кв. км., и львиная доля их приходилась на Африку.
Президент Франции Шарль де Голль, 1963 год
Но вскоре французская колониальная империя, как и британская, начала распадаться. Однако, если англичане формально преобразовали свои гигантские владения в Содружество, сохранив общую структуру, но лишившись при этом большей части рычагов управления, то Франция поступила с точностью до наоборот. Бывшие колонии де юре получили полную самостоятельность, фактически же остались под контролем Парижа. И главная роль в этом принадлежала маленькому упитанному человеку в очках, чьи фотографии редко появлялись в газетах. Его имя, однако, знали по всей Африке — Жак Фоккар.
Торговец, рожденный для битвы
Биография у «человека из тени» была не самая обычная. Фоккар родился в семье богатого плантатора, детство провел в Вест-Индии, потом вернулся во Францию. В 26 лет молодого коммерсанта призвали в армию — началась Вторая мировая. После разгрома и капитуляции Франции Жак вернулся в бизнес и даже работал с немцами, поставляя им стройматериалы для береговых укреплений — как позже выяснилось, некачественные. Спасаясь от уголовного преследования, Фоккар ушел в подполье и примкнул к Сопротивлению. И там его талант неожиданно раскрылся.
Пухлый торговец оказался прирожденным рыцарем плаща и кинжала. Он разрабатывал сложные операции и ни разу не попался, завел тесную дружбу с генералом де Голлем и стал незаменимым человеком в руководстве Сопротивлением. После окончания Второй мировой Фоккар создал «Службу гражданского действия» — полувоенную организацию, осуществлявшую силовые акции в интересах партии де Голля и тесно связанную с офицерами армии и спецслужб. Он был бесконечно предан Франции и лично де Голлю, который служил для него её олицетворением.
Первый президент Нигера Амани Диори (в центре) и Жак Фоккар (справа). Ницца, 1961 год
Неудивительно, что, придя к власти, Шарль де Голль в 1960 году выбрал своего верного товарища на пост советника по сложнейшему направлению — африканскому. Французская колониальная империя разваливалась, по всему Черному континенту, как грибы после дождя, возникали освободительные движения марксистской и маоистской ориентации. Де Голль поставил перед румяным толстячком почти невыполнимую задачу: сберечь для Франции колонии, чтобы она по-прежнему оставалась великой державой и могла на равных вести диалог с СССР и США. Экономике нужны были африканская нефть и природные ресурсы, внешней политике — голоса африканских стран в ООН. Фоккару не было нужды отчитываться перед МИДом — он напрямую подчинялся президенту и получил полную свободу рук.
Детский сад Жака Фоккара
Так Жак Фоккар описывал свою стратегию общения с африканскими лидерами. Моральные терзания Фоккару были чужды и с «плохими мальчиками» он не миндальничал, полагая, что, когда речь идет о благе Франции, все средства хороши. Отвечая на вопрос о причинах смерти камерунского революционера Феликса Мумье (агенты французских спецслужб отравили его таллием), Фоккар заявил: «Архивные записи когда-нибудь на все дадут ответ».
Во время выступления Шарля де Голля. Город Константина, Алжир, 1958 год
Молодые африканские лидеры предпочитали письменным договорам и обязательствам неформальные связи — это было именно то, что нужно Фоккару. Он выстроил для них картину мира, в которой де Голль был любящим и суровым отцом, президенты — детьми, а сам Жак Фоккар исполнял роль посредника между папой и сыновьями. Те, кто плохо себя вел, рисковали проснуться как-нибудь утром в тюремной камере после внезапного переворота. Говорили, что в столе у Фоккара лежит пачка писем от президентов бывших колоний (в Елисейском дворце их обычно именовали «черными губернаторами») с просьбой о введении французских войск — с подписями, но с открытой датой.
Фоккар, которого прозвали Господин Африка, по сути, единолично управлял бывшими французскими колониями на Черном Континенте. К его услугам была огромная сеть шпионов и информаторов, агентов влияния и солдат удачи — включая «короля наемников» Боба Денара, отстаивавшего интересы Парижа с автоматом в руках от Конго до Комор. При необходимости в дело вмешивались французские легионеры. Фоккар назначал и сменял президентов по собственному желанию: именно он позволил прийти к власти в ЦАР диктатору Бокассе, которого сам же и сверг 14 лет спустя, сочтя, что союзный император-людоед, пусть и безоговорочно лояльный, наносит ущерб имиджу Франции.
Моральные качества лидеров-марионеток Фоккара не интересовали: ему нужна была от них только готовность выполнять приказы. Когда в 1964 году повстанцы в богатом нефтью Габоне свергли французского ставленника Леона Мба, потребовалось всего два дня, чтобы французские военные вернули ему президентское кресло. Больше военных переворотов в Габоне не было. После смерти Мба к власти в стране пришел столь же безукоризненно лояльный Франции Омар Бонго, который бессменно правил страной 41 год и передал должность по наследству сыну.
Топливо для автомобиля
Созданная Фоккаром система, охватившая Гвинею, Нигер, Джибути, Мали, Того, Республику Конго, Буркина-Фасо, Мадагаскар, Бенин, ДРК, Руанду, Сенегал, Кот-д’Ивуар, Камерун, Бурунди, Чад, Коморские острова, Габон, Тунис, Марокко, ЦАР, Мавританию, Алжир, Экваториальную Гвинею, получила название Франсафрика. Бывшие колонии использовали единую валюту — франк КФА, эмиссия которого находилась под контролем Центробанка. Французские солдаты охраняли президентов-диктаторов, французские чиновники работали при правительствах советниками, помогая развивать экономику. Молодым представителям африканской элиты и интеллигенции выделялись места во французских вузах.
Добыча нефти в Африке
Интересы французских и африканских политиков и французских бизнесменов сплелись в тугой клубок. Человек, попавший в эту систему, оставался в ней до тех пор, пока соблюдал правила игры. Характерным примером может служить карьера Мориса Робера, который начинал как сотрудник SDECE, внешней разведки Франции. Он провел в Африке десятки секретных операций, тесно работал с наемниками Боба Денара, дослужился до начальника разведслужбы. В 1973 году ушел в отставку и был тут же нанят на работу в государственную нефтекомпанию Elf — ключевого бизнес-игрока во Французской Африке. Шесть лет спустя он был назначен французским послом в Габоне, в 1982 вернулся в Elf, где возглавил африканское управление. В 1996 году Жак Ширак наградил его орденом Почетного легиона за безукоризненную службу Франции.
Топливо, сиречь природные ресурсы, стараниями Фоккара шло во Францию непрерывно. Нефть из Габона, уран из Нигера, золото, нефть и уран из Мали, алмазы, бокситы и кобальт из ДРК, золото и марганцевые руды из Буркина-Фасо дали французской экономике необходимые ресурсы для развития. Взамен Франция снабжали эти страны деньгами через правительственные агентства — вернее, должна была снабжать. Средства выделялись, но до простых людей не доходили.
Крушение мечты
После того, как де Голль ушел в отставку, его преемник Жорж Помпиду оставил Фоккара на должности советника по Африке. Все кончилось лишь в 1974-м: ставший президентом Валери Жискар д’Эстен решил кардинально изменить подход к африканским делам. Премьер Раймон Барр провозгласил политику жесткой экономии: страна, утверждал он, не может нести бессмысленное бремя поддержки диктаторских режимов Тропической Африки. Фоккару объявили, что в его услугах более не нуждаются, и он ушел.
В Елисейский дворец Жак Фоккар вернулся лишь в 1995 году — по приглашению Жака Ширака, который позвал его на старую должность. Ширак взял постаревшего Господина Африку в свой первый тур по Черному континенту. Для Фоккара это была тяжелая поездка: он своими глазами увидел, как обращается в руины дело его жизни.
Руанда, Африка
Африка сильно изменилась за прошедшие годы. Жискар д’Эстен и Миттеран пытались держать страну в орбите французского влияния, но без Фоккара сделать это было в разы сложнее. Они потеряли Руанду: Париж не сумел предотвратить геноцид, после кровавой гражданской войны элита в стране сменилась на англоязычную, и Руанда вышла из-под французского контроля. Диктатор Заира Мобуту Сесе Секо, «хороший мальчик» (ему Фоккар всегда уделял особое внимание — Заир по праву считался одной из богатейших африканских кладовых), умирал от рака. В стране назревал мятеж, а Франция ничего не могла сделать. Еще пару десятилетий назад французские легионеры высадились бы в Заире и подавили бунт в зародыше, но ситуация в мире с того момента изменилась. Хватило намека со стороны США — и о военной операции в Париже забыли и думать.
Жизнь, казалось, подтверждала эти слова. Жак Фоккар умер в марте 1997 года. 11 лет спустя во время визита в ЮАР президент Николя Саркози объявил: «Времена изменились, и Франция больше не будет жандармом Африки. Она уважает суверенитет государств и право народов на самоопределение. У нее нет желания читать лекции или пытаться навязать свою модель. У нее просто нет ни моральных, ни юридических прав для этого». В 2012 году Франсуа Олланд подтвердил эти слова, торжественно провозгласив конец Франсафрики.
Возвращение надежды
В январе 2013-го Мали — республика на западе Африки — оказалась в критической ситуации. Армия, терпя поражение за поражением от исламистов и сепаратистов-туарегов, сдавала один город за другим. Повстанцы уже захватили половину страны и готовились к решающему наступлению на столицу — Бамако. Правительственные войска, бросая технику и оружие, в беспорядке отступали. Жить малийскому режиму оставалось максимум несколько месяцев. Бамако послал отчаянный сигнал в Париж с просьбой о помощи.
Французские сухопутные войска направляются в северный регион Мали, 2013 год
11 января воздух над аэропортом Бамако наполнил рев двигателей. Один за другим тяжелые транспортные самолеты садились на взлетно-посадочную полосу, выгружая французских солдат, бронетехнику и снаряжение. Хватило всего несколько дней, чтобы ситуация на фронте полностью изменилась. Французский спецназ остановил продвижение исламистов на флангах. На главном направлении удара, в районе города Кона, французские самолеты и вертолеты непрерывно висели в воздухе, громя наступающие колонны мятежников. Малийские военные, отвыкшие от воздушной поддержки, ободрились и пошли вперед. Спустя полгода на торжественном параде в честь Дня взятия Бастилии по Парижу маршем прошли военные из 13 африканских стран — впервые с того момента, как распалась французская колониальная империя. Спустя еще три месяца президент Олланд подписал новый приказ — о вводе войск в ЦАР. Журналисты и эксперты заговорили о «возвращении Франсафрики».
На самом деле она никуда и не девалась. Французские военные базы сейчас развернуты в Габоне, Сенегале и Джибути, армейские подразделения размещены в Мали, Чаде, ЦАР, Сомали и Кот-д’Ивуаре. Как и прежде, французские компании качают из недр Африки нефть и добывают полезные ископаемые — хотя им и приходится конкурировать с китайскими. Более того, Париж расширяет свое влияние на Черном Континенте: французские фирмы все активнее проникают в англоязычные африканские страны — ЮАР и Кению. Будущая элита африканских стран по-прежнему отправляется за казенный счет на учебу в Париж — на сей раз через структуры фонда «Африкафранс», созданного МИДом Франции для «перезапуска отношений с Африкой».
Так что Франсафрика — это всерьез и надолго. «Франция останется с вами до тех пор, пока в этом будет необходимость», — пообещал Франсуа Олланд малийскому народу, сообщая о вводе войск в страну. И пределы этой необходимости определяют не в Бамако, Уагадугу или Нджамене, а в Париже.