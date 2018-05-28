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Макрон встретится со спасшим ребенка от падения из окна малийцем

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с выходцем из Мали, которые спас ребенка от падения из окна в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Сообщается, что встреча состоится 28 мая в 9:50 утра по местному времени (10:50 мск). Мэр Парижа Анн Идальго в своем Twitter также поблагодарила мужчину за спасение ребенка и отметила, что город поддержит мужчину в попытках обосноваться во Франции, пишет «РИА Новости».

Инцидент произошел 26 мая вечером. Четырехлетний ребенок повис на балконе и в любой момент мог сорваться. Очевидец Мамуду Гассама за считанные секунды вскарабкался на пятый этаж дома и помог малышу.

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