Макрон хочет сделать французский основным языком ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает сделать язык своей страны основным для Евросоюза.

По данным издания The Wall Street Journal, поводом для этого станет выход Великобритании из ЕС. Уже на фоне переговоров о Brexit в Париже звучат призывы сделать всю документацию Евросоюза на французском.

В марте Макрон в День французского языка упоминал, что доминирование английского в ЕС не обязательно. Он напомнил, что в 1973 году французский уже был основным языком в делопроизводстве.

Идею Макрона поддерживают многие французские политики. Так, в апреле этого года официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста отказался участвовать в совещании по бюджету из-за того, что оно велось на английском языке.

Также «за» выступает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который обычно делает все свои заявления на французском или немецком.

В Евросоюзе официальными считаются 24 языка, однако английский остается самым популярным. Он используется в 80% документов ЕС, в то время как французский — в 5%, немецкий — в 2%.