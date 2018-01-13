Макрон предложил внести багет в список наследия ЮНЕСКО

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил телеканал RTL.

«Багет –– это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов», –– сказал Макрон.

По его словам, французскому багету завидуют во всем мире, «поэтому его стоит включить в список наследия».

В декабре ЮНЕСКО внесла в список нематериального мирового культурного наследия неаполитанскую пиццу.

ЮНЕСКО –– учреждение Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры. Было создано 16 ноября 1945 года. Главными целями организация называет содействие укреплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничества государств в области культуры и науки. Штаб-квартира располагается в Париже. В настоящее время в организации насчитывается 195 государств-членов.