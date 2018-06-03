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Более 30 нелегальных мигрантов погибли в кораблекрушении около Туниса

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ropi
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Спасатели подняли тела 37 нелегальных мигрантов, утонувших в результате кораблекрушения в Средиземном море у побережья Туниса.

По данным МВД этой страны, также удалось спасти 68 человек, среди которых 60 тунисцев и граждане ряда африканских стран.

Спасатели получили информацию о терпящем бедствие судне в субботу, 2 июня, около 23:00 по местному времени (1:00 воскресенья мск). Кораблекрушение произошло в 16 морских милях от портового города Сфакс, передает «РИА Новости».

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы с участием военных и гражданских служб.

В начале февраля в результате кораблекрушения у берегов Ливии погибли 90 мигрантов, пытавшихся добраться до Европы.

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