ВМС Ливии спасли 335 нелегальных мигрантов в Средиземном море

Военно-морские силы (ВМС) Ливии спасли 10 марта в Средиземном море неподалеку от берегов страны 335 нелегальных мигрантов.

Об этом заявил официальный представитель ВМС страны Аюб Касим.

«Нелегальные мигранты имеют гражданство различных африканских и арабских стран, в том числе Египта, Марокко, Алжира», — цитирует его «РИА Новости».

Патруль доставил мигрантов на морскую базу ливийской столицы Триполи. Касим отметил, что беженцам была оказана медпомощь, после чего они были направлены в департамент по борьбе с незаконной миграцией города Триполи.

В начале февраля в результате кораблекрушения у берегов Ливии погибло 90 мигрантов, пытавшихся добраться до Европы. Двоим из спасшихся удалось добраться до берега, третьего спасло проходившее мимо рыболовецкое судно.