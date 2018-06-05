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Почти 60 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Туниса

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Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi
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Число нелегальных мигрантов, погибших при крушении лодки у побережья Туниса, достигло 58 человек.

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя МВД республики, в числе жертв — 31 гражданин Туниса и 22 гражданина других государств. Личности еще пятерых человек не установлены.

Экстренные службы получили информацию о тонущем судне в субботу, 2 июня, около 23:00 по местному времени (1:00 воскресенья мск). Им удалось спасти 68 человек.

10 марта Военно-морские силы (ВМС) Ливии спасли в Средиземном море 335 нелегальных мигрантов из различных африканских и арабских стран, в том числе Египта, Марокко, Алжира.

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