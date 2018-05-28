Российское рыболовное судно столкнулось с лодкой в Японском море

Рыболовное судно Sanshiro Maru под флагом РФ столкнулось с лодкой в Японском море. В результате ЧП погиб один из пассажиров лодки, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) во Владивостоке.

«Вчера в 08:15 местного времени (01:15 мск) в Японском море в 4 милях от поселка Великая Кема в условиях ограниченной видимости рыболовное судно Sanshiro Maru, флаг российский, порт приписки Холмск, столкнулся с моторной пластиковой лодкой», — уточнили в МСКЦ.

В результате инцидента лодка затонула, экипажу рыболовного судна удалось спасти двух пассажиров.