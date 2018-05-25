Российское судно арестовали в Южной Корее

Российское судно «Николай Касаткин» арестовано в порту южнокорейского Пусана из-за жалоб экипажа на долги, сообщил инспектор Международной федерации транспортных рабочих во Владивостоке Петр Осичанский.



«Нам несколько дней назад поступило письмо, что в порту начали процедуру ареста. Она проходит в течение суток, поэтому судно уже арестовано», – сказал Осчанский в комментарии «РИА Новости». По его словам, три члена экипажа обратились в пусанский офис Международной федерации транспортных рабочих (ITF), где им оплатили билеты до Калининграда и выдали по 500 долларов авансом. На борту судна остались моряки из Сахалинской области и Приморского края.

Судно принадлежит сахалинской компании «Парус», которая неоднократно сталкивалась с забастовками моряков. Так, в 2016 году экипаж «Касаткина» бастовал в Амстердаме на протяжении нескольких недель из-за невыплаты зарплаты.

«У компании на всех судах проблемы – с "Селенги" экипаж списался без денег, получив лишь гарантийное письмо об оплате. Другое судно – "Солярис" — также моряки без денег в Китае», — уточнил Осичанский.