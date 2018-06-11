Прямой эфир

Итальянские власти закрыли порт для судна с 629 мигрантами

0
Фото: Global Look Press/Gabriele Maricchiolo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини приказал закрыть итальянские порты для судна Aquarius с 629 мигрантами на борту, в числе которых дети и беременные женщины.

Орбанизованное движение
Чего ждать от раздражающего Брюссель политика-националиста

Корабль принадлежит неправительственной организации Sos Mediterranee, которая занимается спасением беженцев в Средиземном море. На борту судна под флагом Гибралтара находятся 11 детей, 123 несовершеннолетних и семь беременных женщин.

Итальянский министр предложил принять судно Мальте, заявив, что она является «более безопасным портом». Мальтийские власти, в свою очередь, сослались на то, что Aquarius проводило спасательные операции в ливийском районе, а действия координировались центром в Риме.

По данным сайтов, отслеживающих передвижение морских судов в акватории Средиземного моря, по состоянию на вечер воскресенья, корабль со спасенными мигрантами дрейфовал между побережьем Мальты и Сицилии.

Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил о необходимости пересмотреть позицию страны по миграционному вопросу. В связи с этим немецкое ведомство подготовило пакет мер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 60 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Туниса
Германия пересмотрит политику в отношении мигрантов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017