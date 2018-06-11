Итальянские власти закрыли порт для судна с 629 мигрантами

Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини приказал закрыть итальянские порты для судна Aquarius с 629 мигрантами на борту, в числе которых дети и беременные женщины.

Корабль принадлежит неправительственной организации Sos Mediterranee, которая занимается спасением беженцев в Средиземном море. На борту судна под флагом Гибралтара находятся 11 детей, 123 несовершеннолетних и семь беременных женщин.

Итальянский министр предложил принять судно Мальте, заявив, что она является «более безопасным портом». Мальтийские власти, в свою очередь, сослались на то, что Aquarius проводило спасательные операции в ливийском районе, а действия координировались центром в Риме.

По данным сайтов, отслеживающих передвижение морских судов в акватории Средиземного моря, по состоянию на вечер воскресенья, корабль со спасенными мигрантами дрейфовал между побережьем Мальты и Сицилии.

Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил о необходимости пересмотреть позицию страны по миграционному вопросу. В связи с этим немецкое ведомство подготовило пакет мер.