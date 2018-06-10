Германия пересмотрит политику в отношении мигрантов

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил о необходимости пересмотреть позицию страны по миграционному вопросу. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild am Sonntaq.

Он отметил, что ведомство подготовило пакет мер, который состоит из 63 пунктов. Основное внимание будет уделено созданию «центров по первичному размещению» для тех, кто хочет получить убежище в Германии.

В свою очередь, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер также выступил за изменение позиции страны в данном вопросе. Он подчеркнул, что решать, кто приедет в Германию, должно правительство, а не контрабандисты, передает телеканал RT.

В конце мая в Германии состоялся многотысячный митинг против иммиграционной политики канцлера Ангелы Меркель и исламизации ФРГ. В акции, организованной партией «Альтернатива для Германии», участвовали более 25 тыс. человек.