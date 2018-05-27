Прямой эфир

Более 25 тыс. человек вышли на демонстрации в Берлине

0
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сразу несколько демонстраций прошли в Берлине в воскресенье, 27 мая. Акции собрали более 25 тыс. человек. На шествия вышли сторонники правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и ее противники.

Немецкий цугцванг
Провал партийных переговоров может закончиться для Берлина внеочередными выборами

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung, более 5 тыс. человек поддержали акцию АдГ, они критиковали политику канцлера Ангелы Меркель, поддержку мигрантов и исламизацию ФРГ.

На демонстрацию против АдГ вышли 20 тыс. человек, они собрались в более чем 10 разных местах Берлина.

В середине мая сообщалось, что «Альтернатива для Германии» собирается оспорить в Конституционном суде правомерность проводимой канцлером ФРГ Ангелой Меркель миграционной политики.

Минувшей осенью АдГ впервые прошла в немецкий бундестаг, она набрала 12,6% голосов на выборах в парламент. Депутат парламента из этой партии Маркус Фронмайер дал «Известиям» интервью и рассказал о трудностях в формировании нового правительства, признании Крыма, экспансии НАТО, решении миграционного кризиса, а также об инициативе по безвизовому режиму с Россией.

Миграционный кризис разразился в Германии в 2015 году, тогда в страну въехало более 1,3 млн человек. Меркель заявляла, что не видит смысла ограничивать прием беженцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Немецкий политик призвал ввести безвизовый режим с Россией
Меркель заявила о неизменности позиций стран ЕС по мигрантам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017