Более 25 тыс. человек вышли на демонстрации в Берлине

Сразу несколько демонстраций прошли в Берлине в воскресенье, 27 мая. Акции собрали более 25 тыс. человек. На шествия вышли сторонники правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и ее противники.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung, более 5 тыс. человек поддержали акцию АдГ, они критиковали политику канцлера Ангелы Меркель, поддержку мигрантов и исламизацию ФРГ.

На демонстрацию против АдГ вышли 20 тыс. человек, они собрались в более чем 10 разных местах Берлина.

В середине мая сообщалось, что «Альтернатива для Германии» собирается оспорить в Конституционном суде правомерность проводимой канцлером ФРГ Ангелой Меркель миграционной политики.

Минувшей осенью АдГ впервые прошла в немецкий бундестаг, она набрала 12,6% голосов на выборах в парламент. Депутат парламента из этой партии Маркус Фронмайер дал «Известиям» интервью и рассказал о трудностях в формировании нового правительства, признании Крыма, экспансии НАТО, решении миграционного кризиса, а также об инициативе по безвизовому режиму с Россией.

Миграционный кризис разразился в Германии в 2015 году, тогда в страну въехало более 1,3 млн человек. Меркель заявляла, что не видит смысла ограничивать прием беженцев.