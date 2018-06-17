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Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику мужа

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Первая леди США Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику администрации своего мужа Дональда. Об этом сообщает CNN в воскресенье, 17 июня.

Отмечается, что Меланья «не может смотреть» на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями.

Супруга Трампа считает, что США нужна миграционная реформа, и законы должны исполняться, но при этом в стране необходимо «править сердцем».

С 19 апреля по 31 мая 1995 детей были разлучены с 1940 взрослыми нелегальными мигрантами в США. Это происходит из-за того, что родителей-нелегалов власти страны задерживают, а детей задерживать за это правонарушение нельзя.

12 января Трамп назвал «грязными дырами» ряд стран, из которых в страну прибывают мигранты.

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