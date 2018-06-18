Трамп исключил превращение США в лагерь для мигрантов

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы США стали лагерем для беженцев и незаконных мигрантов. Он еще раз подчеркнул необходимость иммиграционной реформы.

«США не будут лагерем для мигрантов, и мы не будем центром для передержки беженцев! Этого не будет! Посмотрите, что происходит в Европе и других местах, мы не допустим этого здесь, не под моим руководством», — сказал президент.

Трамп вновь обвинил демократов в препятствовании иммиграционной реформе. Он также отметил, что в США сейчас худшие в мире иммиграционные законы. Американский лидер подчеркнул, что безопасная страна начинается с границ.

Накануне первая леди США Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику администрации своего мужа. Она заявила, что «не может смотреть» на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями. По данным статистики, с 19 апреля по 31 мая почти 2 тыс. детей были разлучены с родителями.

С 19 апреля по 31 мая 1995 детей были разлучены с 1940 взрослыми нелегальными мигрантами в США. Это происходит из-за того, что родителей-нелегалов власти страны задерживают, а детей задерживать за это правонарушение нельзя.

Трамп неоднократно говорил о необходимости пересмотра миграционного законодательства в США и выступал против цепной миграции. Ранее он заявил о том, что по лотерее Green Card в Америку приезжают «не самые лучшие люди». По его словам, из-за данной лотереи в США «приезжают такие звери», как 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, который на автомобиле наехал на пешеходов и велосипедистов на Манхэттене.