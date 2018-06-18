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Трамп раскритиковал миграционную политику ЕС

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Terence Tan
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику Евросоюза на фоне споров в Германии о проблемах беженцев.

«Народ в Германии поворачивается против своего руководства, проблема миграции раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в ФРГ растет», — написал американский лидер в Twitter.

Миграционную политику Евросоюза он назвал огромной ошибкой. По словам Трампа, действия ЕС позволили приехать в страны-коалиции миллионам вынужденных переселенцев, которые «так грубо и сильно изменили местную культуру», в частности в ФРГ.

Ранее в правящем в Германии блоке ХДС/ХСС, которым руководит канцлер Ангела Меркель, разгорелся скандал из-за вопроса об обращении с беженцами. Глава МВД и лидер коалиционной партии ХСС Хорст Зеехофер предложил проект документа по урегулированию миграционных проблем, который предполагает ограничительные меры, направленные на снижение потока в страну беженцев.

В рамках Дублинского соглашения, которое заключили страны ЕС, политик предлагает отказывать в предоставлении убежища вынужденным переселенцам и отправлять их в страну Евросоюза, куда впервые они прибыли.

Меркель не согласна с этой инициативой, так как тогда большинству беженцев придется возвращать в Грецию, Австрию или Италию, поскольку многие из них регистрировались именно там. В этой связи канцлер Германии настаивает на пересмотре миграционной политики ЕС. Глава ХСС отвел Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы.

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