Брюссель отказался созывать экстренный саммит по проблемам миграции

Евросоюз не планирует созыв экстренного саммита по миграции, к проведению которого призывала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Совете ЕС.

«Очередной саммит ЕС запланирован на 28 июня, не имеет смысла созывать дополнительную встречу», — рассказал он.

Другой источник агентства уточнил, что отдельная встреча нескольких стран ЕС по миграции может состояться в Брюсселе во время предстоящего 28–29 июня заседания Европейского совета на уровне глав государств и правительств объединения.

Меркель предлагала провести чрезвычайную встречу по проблемам нелегальной миграции с участием ряда стран ЕС, в частности Австрии, Греции и Италии.

В пятницу, 15 июня, лидер Франции Эммануэль Макрон раскритиковал европейскую систему приема мигрантов, а премьер Италии предложил создать центры по приему мигрантов в их странах.

Миграционная политика немецкого канцлера привела к конфликту между входящими в правящую в ФРГ коалицию Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС и ХСС). Глава ХСС Хорст Зеехофер заявил, что больше не может работать с Меркель.