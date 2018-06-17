СМИ узнали о намерении Меркель обсудить миграционный кризис со странами ЕС

Чрезвычайный саммит по миграционному кризису со странами Евросоюза планирует провести канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом в воскресенье, 17 июня, сообщил портал Bild.

«Решение еще не принято, мы находимся на стадии планирования. В настоящий момент также неясно, когда состоится чрезвычайный саммит», — отметил источник издания.

10 июня министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил о необходимости пересмотреть позицию страны по миграционному вопросу.

Он отметил, что ведомство подготовило пакет мер, который состоит из 63 пунктов. Основное внимание будет уделено созданию «центров по первичному размещению» для тех, кто хочет получить убежище в Германии.