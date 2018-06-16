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Италия закрыла порты для судов с мигрантами

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Фото: Global Look Press/Michele Amoruso
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Италия отказалась от приема судов с мигрантами, страна больше не хочет связываться с теми, кто перевозит в Европу нелегалов. Такое заявление опубликовал в субботу, 16 июня, на странице в соцсети Facebook вице-премьер страны Маттео Сальвини.

«Пока судно Aquarius идет в Испанию (его прибытие ожидается завтра утром), два других судна под флагом Нидерландов, Lifeline и Seefuchs, находятся у побережья Ливии, ожидая груза в виде людей, брошенных контрабандистами», — написал политик.

Сальвини указал, что тем, кто перевозит людей, стоит знать, что им придется искать принимающие порты в других государствах.

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном, что Италия выступает за создание центров по приему мигрантов в странах их происхождения.

11 июня глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини приказали закрыть итальянские порты для судна Aquarius с 629 мигрантами на борту, в числе которых дети и беременные женщины.

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