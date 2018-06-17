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Немецкий министр признал невозможность работы с Меркель

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Фото: REUTERS/Joachim Herrmann
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Министр внутренних дел Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что не может больше работать с действующим немецким канцлером Ангелой Меркель.

Об этом политик заявил в четверг, 14 июня, сообщила Die Welt.

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Как Зеехофер признался на совещании членов правительства от его партии с главой земельной группы ХСС в бундестаге Александером Добриндтом, он неоднократно подвергал сомнению возможность дальнейшей работы с Меркель.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — цитирует Зеехофера «Газета.ру».

У главы МВД и канцлера ФРГ разные взгляды на миграционную политику страны. Если Меркель выступает за прием мигрантов и оказание им помощи, то Зеехофер считает необходимыми введение ограничительных мер.

Как предлагает МВД ФРГ, мигрантам, у которых нет документов и есть отказ в пересечении границ ЕС, должно быть отказано во въезде. Меркель же полагает, что данную проблему должен решать Евросоюз в целом.

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