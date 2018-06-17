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Сотни мигрантов с судна Aquarius высадились в Испании

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Фото: REUTERS/Antonio Parrinello
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Испанские власти приняли 276 беженцев из 629, находящихся на борту судна Aquarius в воскресенье, 17 июня. Ранее их отказались принимать на Мальте и в Италии.

Сотни беженцев высадились в Валенсии, остальные остаются на борту Aquarius и на итальянском сторожевом корабле.

Издание El Mundo сообщило, что беженцам, в числе которых беременные женщины и дети, нужна медицинская помощь. Они девять дней пробыли в море и страдают от жары, обезвоживания и травм, пишет «Газета.ру».

На этой неделе итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном, что Италия выступает за создание центров по приему мигрантов в странах их происхождения.

11 июня глава МВД и вице-премьер Италии приказали закрыть итальянские порты для судна Aquarius.

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