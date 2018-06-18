Меркель приняла условие главы МВД Зеехофера в споре о мигрантах

Немецкий канцлер Ангела Меркель приняла условия министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера и баварского Христианско-социального союза (ХСС) по вопросу контроля нелегальной миграции.

Меркель одобряет действия министра, сообщило агентство DPA.

Отмечается, что ХСС отвел канцлеру ФРГ две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции.

1 июля, после саммита ЕС, Меркель проинформирует руководство Христианско–демократического союза (ХДС), руководителем которого является, об итогах переговоров с представителями Австрии, Греции и Италии, страдающих от наплыва мигрантов.

В случае, если канцлер не договорится с европейскими партнерами о более эффективных мерах противодействия нелегальной миграции, Хорст Зеехофер выпустит министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, получивших отказ на убежище в ФРГ.

Накануне Зеехофер заявил, что не может больше работать с действующим немецким канцлером.