Никки Хейли отчитала Совбез за отказ осудить обстрел Израиля палестинцами

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Совбез в двойных стандартах за отказ поддержать проект заявления с осуждением ракетного обстрела Израиля палестинскими боевиками.

«Возмутительно, что Совет Безопасности ООН не может осудить ракетные обстрелы израильских гражданских лиц (боевиками — ред.) ХАМАС, в то время как Совет по правам человека направляет команду для расследования действий Израиля, предпринятых для самообороны», — цитирует сообщение Хейли ТАСС.

При этом она заявила, что жители сектора Газа нуждаются не в защите от Израиля, а в защите от ХАМАС, который подставляет мирное население под авиаудары.

Хейли добавила, что еврейское государство имеет право на самооборону.

30 мая армия Израиля атаковала около 25 целей в секторе Газа в ответ на то, что палестинские боевики выпустили из сектора Газа по территории страны «множество» ракет.

Массовые волнения начались в секторе Газа после объявления президента США Дональда Трампа 14 мая о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей.