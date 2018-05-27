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Израиль атаковал позиции палестинцев на юге сектора Газа

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Израильская армия нанесла авиаудар по позициям вооруженным палестинским формированиям в Рафах и в секторе Газа. Атака организована в ответ на попытку палестинцев пересечь границу, говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

«Несколько минут назад наши военные самолеты нанесли удар по террористическим целям военного крыла ХАМАС на юге сектора Газы. Удар был нанесен в ответ на пересечение границы и попытку нанести ущерб пограничной инфраструктуре, которая была предпринята ранее сегодня», — сообщили в Армии Израиля.

Массовые беспорядки начались в секторе Газа после объявления президента США Дональда Трампа о переносе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. В результате столкновений на границе Израиля и сектора Газа с 30 марта погибли 114 палестинцев.

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