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Израильская ПВО сбила не менее 35 выпущенных из сектора Газа ракет

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Система ПВО Израиля «Железный купол» 29 мая перехватила не менее 35 ракет, выпущенных из сектора Газа, рассказал официальный представитель Армии обороны страны Джонатан Конрикус.

«За вторник по Израилю было выпущено наибольшее количество ракет за один день с лета 2014 года, когда в секторе проходила военная операция «Нерушимая скала», — приводит его слова ТАСС.

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Сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде населенных пунктов, в частности в районе города Ашкелон с населением около 100 тыс. человек и в региональном совете Шаар ха-Негева.

Перехватить удалось не все ракеты. Один из снарядов разорвался на территории детского сада, где на момент попадания не было детей.

В ответ на обстрелы Армия обороны Израиля наносит удары по целям группировок ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещена в России) в секторе Газа. Израильские СМИ отмечают, что самолеты ВВС наносят удары по военным целям в секторе Газа и по морским объектам на побережье палестинского анклава.

27 мая сообщалось, что Израиль начал строить морские заграждения вдоль границы с сектором Газа. Строительство планируется завершить уже в этом году.

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