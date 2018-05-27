Израиль начал отгораживаться от сектора Газа с моря

Израиль начал возведение морского заграждения вдоль границы с сектором Газа. Строительство планируется завершить к концу года, сообщает министерство обороны страны.

«Речь идет о единственном в своем роде заградительном сооружении в мире, которое, по сути, эффективно блокирует возможность проникновения на израильскую территорию в прибрежной зоне», — цитирует «РИА Новости» министра обороны Израиля Авигдора Либермана.

Сообщается, что каменный волнолом с колючей проволокой обезопасит Израиль в случае вторжения палестинских морских «коммандос», которые в прошлом уже предпринимали попытки атаки. Либерман заявил, что возведение заграждения сорвет планы движения ХАМАС и сделает бесполезным его «стратегическое оружие».

14 мая на границе сектора Газа и Израиля прошел массовый митинг на фоне переноса посольства США в Иерусалим. Акция протеста сопровождалась столкновениями палестинцев и израильских силовиков. В ходе протестов были убиты свыше 80 человек, более 12 тыс. получили ранения различной степени тяжести.

В феврале этого года Израиль начал строить бетонную стену высотой в десятки метров на границе с Ливаном. Отмечалось, что в первую очередь заграждение будет возводиться в тех районах, где рельеф местности позволяет боевикам ливанского шиитского движения «Хезболла» проникнуть в Израиль в случае возможного конфликта.