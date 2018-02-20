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Ливан готов отразить «любыми методами» возможную агрессию Израиля

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Koka
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Армия Ливана готова «любыми методами» отразить возможную агрессию Израиля. Об этом заявил командующий армии Ливана Имад Аун. Его слова опубликованы на странице в Twitter.

Так Аун прокомментировал заявление министра обороны Израиля Авигдора Либермана, что один из шельфовых участков в Средиземном море принадлежит Израилю.

Командующий армии Ливана отметил, что не приемлет «вражеского ущемления суверенитета Ливана» и его экономических интересов.

«Я снова подтверждаю наше категорическое неприятие вражеского ущемления суверенитета Ливана и его священного права использовать все свои экономические ресурсы со стороны Израиля. Армия прибегнет к любым доступным методам, для того чтобы отразить агрессию Израиля, какой бы ни была цена», — приводит «Газета.ру» слова Ауна.

Ранее в феврале Ливан заявил о нарушении воздушного пространства израильскими ВВС. Незадолго до этого Израиль начал строить стену вдоль границы с Ливаном.

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