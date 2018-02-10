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Ливан заявил о нарушении воздушного пространства израильскими ВВС

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Фото: TASS/ZUMA/Mohammed Othman
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Ливан пожаловался Совбезу ООН на нарушение суверенитета страны со стороны Израиля и использования воздушного пространства республики для нанесения ракетных ударов по Сирии. Об этом говорится в послании ливанского МИДа.

«Ливан предупреждает Израиль от продолжения подобных действий, которые подрывают стабильность в регионе Ближнего Востока», — приводит ТАСС выдержку из документа.

По данным внешнеполитического ведомства страны, ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Израиля и совершили облет приграничных районов у города Марджаюн.

Бейрут обратился к союзникам с просьбой оказать влияние на Израиль и заставить руководство страны прекратить агрессивные действия. Кроме того, в послании власти Ливана выразили приверженность законному праву Сирии на «защиту от израильских нападений».

Ранее портал iz.ru писал, что командование Северного военного округа Израиля распорядилось начать строительство бетонной стены высотой в десятки метров на границе с Ливаном.

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