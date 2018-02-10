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В Турции упал участвующий в операции «Оливковая ветвь» военный вертолет

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Фото: REUTERS/Kayhan Ozer
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Вертолет военно-воздушных сил Турции, участвующий в операции «Оливковая ветвь», упал на юго-востоке страны на границе с Сирией. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле. 

«Ранее сегодня был сбит наш военный вертолет в провинции Хатай во время операции «Оливковая ветвь». Они заплатят за это сполна», — приводит его слова Hurriyet

О судьбе экипажа не сообщается. В материале уточняется, что воздушное судно было сбито курдскими формированиями.

Генштаб турецких вооруженных сил 20 января объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне. Формирования признаны в Турции террористическими. 

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